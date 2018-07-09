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Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

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23:42   9 Июля 2018
Весь мир

Женщины в Саудовской Аравии получили право работать нотариусами

Женщины в Саудовской Аравии получили право работать нотариусами

Министерство юстиции Саудовской Аравии в понедельник выдало 12 лицензий, позволяющих заниматься нотариальной деятельностью, подданным женского пола. Об этом сообщил саудовский новостной портал «Ахбар24».

По данным портала в королевстве 1,3 тысячи человек обладают такими лицензиями. Пока только 12 из них женщины.

Более года назад король Саудовской Аравии назначил наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана. После этого в общественной жизни самой консервативной в мире страны начались серьезные преобразования, многом коснувшиеся расширения прав и свобод женщин. В частности, женщины получили право водить автомобиль, посещать спортивные мероприятия, служить в полиции и армии.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #саудовская аравия
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