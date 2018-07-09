Рейтинг одобрения политики Трампа возрос в США

Колледж Эмерсона ( Emerson College) провел опрос среди американцев на передмет одобрения деятельности президента США Дональда Трампа.

Результаты исследования свидетельствуют, что деятельность президента в настоящее время поддерживают 43% американских граждан, в то время как 50% не одобряют ее. До этого социологи проводили подобный опрос в январе. Тогда дела Трампа одобряли 39% граждан, а 52% высказывались о них негативно.

Опрос проводился 6-7 июля среди зарегистрированных избирателей. Возможная погрешность, по данным Emerson College, – 3-4%.