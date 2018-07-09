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Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-09» стартовала с Байконура
Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

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Главой Минкульта Великобритании стал генпрокурор Англии и Уэльса
23:27   9 Июля 2018
Весь мир

Рейтинг одобрения политики Трампа возрос в США

Рейтинг одобрения политики Трампа возрос в США

Колледж Эмерсона ( Emerson College) провел опрос среди американцев на передмет одобрения деятельности президента США Дональда Трампа.

Результаты исследования свидетельствуют, что деятельность президента в настоящее время поддерживают 43% американских граждан, в то время как 50% не одобряют ее. До этого социологи проводили подобный опрос в январе. Тогда дела Трампа одобряли 39% граждан, а 52% высказывались о них негативно.

Опрос проводился 6-7 июля среди зарегистрированных избирателей. Возможная погрешность, по данным Emerson College, – 3-4%.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #политика #трамп #весь мир
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