Мы в соц.сетях:
FIFA наказала хорвата Вукоевича за скандальный ролик

FIFA наказала хорвата Вукоевича за скандальный ролик

 Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-09» стартовала с Байконура

Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-09» стартовала с Байконура
Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

 Главой Минкульта Великобритании стал генпрокурор Англии и Уэльса

Главой Минкульта Великобритании стал генпрокурор Англии и Уэльса
FIFA наказала хорвата Вукоевича за скандальный ролик

FIFA наказала хорвата Вукоевича за скандальный ролик

 Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-09» стартовала с Байконура

Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-09» стартовала с Байконура
Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

 Главой Минкульта Великобритании стал генпрокурор Англии и Уэльса

Главой Минкульта Великобритании стал генпрокурор Англии и Уэльса
23:17   9 Июля 2018
Весь мир

Королева Великобритании утвердила нового главу МИД

Королева Великобритании утвердила нового главу МИД

Новым министром иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия главы правительства страны в Twitter.

На этом посту Джереми Хант сменит Бориса Джонсона, который 8 июля подал прошение об отставке по причине разногласий с премьер-министром Терезой Мэй в вопросе о будущих торговых и таможенных отношениях с Евросоюзом после Brexit.

В сообщении канцелярии премьера говорится, что королева «была рада утвердить Ханта».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#великобритания #политика #джонсон #весь мир #хант
Самое читаемое
СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Израильские правозащитники обратились в суд с просьбой запретить экспорт оружия на Украину

Израильские правозащитники обратились в суд с просьбой запретить экспорт оружия на Украину

 Спасатели вывели седьмого школьника из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели вывели седьмого школьника из затопленной пещеры в Таиланде

 Молдавские «евроинтеграторы» решили сближаться с Россией

Молдавские «евроинтеграторы» решили сближаться с Россией