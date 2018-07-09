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23:05   9 Июля 2018
Весь мир

ЕП предложил создать черный список перевозчиков мигрантов

ЕП предложил создать черный список перевозчиков мигрантов

Глава Европарламента ЕП) Антонио Таяни предложил составить черный список организаций, осуществляющих перевозки нелегальных мигрантов из Африки в Европe. Об этой инициативе он рассказал журналистам в Риме, вернувшись из Ливии.

По его словам, нужно создать не список отдельных лиц, участвующих в таком бизнесе, а список организаций, объединений. Он добавил, что эти же организации перевозят также наркотики и оружие. Эти списки, считают в ЕП, необходимы для совместной борьбы европейских и африканских стран с перевозчиками.

ЕП предложил создать черный список перевозчиков мигрантов

По словам Таяни, Европа должна помочь в восстановлении Ливии путем инвестиций, для чего учрежден новый европейский фонд размером в 500 миллионов евро. Эти деньги, в частности, должны быть потрачены на усиление береговой охраны и военно-морских сил страны, чтобы эффективно блокировать потоки мигрантов в момент их отправки.

Также политик отметил, что Евросоюз должен работать над проведением легитимных выборов в Ливии, которые должны состояться в конце этого года или в первые три месяца следующего. ЕП должен предоставить средства и технический персонал для организации голосования. Как ранее и запрашивало ливийское правительство национального согласия, европейские парламентарии направят а эти выборы наблюдателей, которым предстоит проследить, что выборы проходят в корректной форме.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#мигранты #европарламент #политика #ливия #весь мир #таяни
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