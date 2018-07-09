Трамп на встречу с Путиным в Хельсинки приедет с женой

Американский президент Дональд Трамп собирается взять с собой супругу – Меланью, когда поедет в Финляндию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в понедельник вечером, ссылаясь на пресс-секретаря первой леди США Стэфани Гришэм, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Гришэм рассказала об этом журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Меланья Трамп сопровождать мужа в его поездке на российско-американский саммит в Хельсинки, который назначен на 16 июля.

«Будет», - заявила Гришэм, не раскрыв при этом деталей готовящейся поездки.

Напомним: ранее американский лидер, комментируя предстоящие переговоры с Владимиром Путиным, не раз высказывал убежденность в том, что они пройдут хорошо и выведут российско-американские отношения на новый уровень.