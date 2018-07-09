Косачев: Инцидент в Эймсбери не расследуется должным образом

Расследование инцидента с отравлением двух человек в британском городе Эймсбери крайне политизировано и к тому же не организованно должным образом.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал российский сенатор Константин Косачев в понедельник 9 июля, после того, как стало известно о том, что отравившаяся неизвестным нервно-паралитическим веществом женщина скончалась.

«То, что расследование должным образом не организовано, что оно крайне политизировано и всеми силами искусственно подгоняется под изначальную версию «хайли лайкли», становится все более очевидным», - написал сенатор.

При этом он добавил, что озвученные в адрес России обвинения в причастности к отравлению двух британских граждан, были ожидаемы и их появление никак не связано с продвижением расследования.