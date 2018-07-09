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 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

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22:33   9 Июля 2018
Весь мир

Белый дом отозвал рекомендации университетам по льготам для нацменьшинств

Белый дом отозвал рекомендации университетам по льготам для нацменьшинств

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала рекомендации американским университетам, по которым те принимают учиться в льготном порядке абитуриентов расовых и национальных меньшинств.

Об этом сообщает «Би-Би-Си». На минувшей неделе генпрокурор США Джефф Сешнс отменил 24 официальных документа, которые по большей части содержали рекомендации относительно так называемой «позитивной дискриминации» (привилегии для нацменьшинств) при приеме людей в учебные заведения. Как отмечают западные СМИ, Белый дом и вовсе может предложить колледжам и университетам не брать в расчет расу и национальность при приеме новых студентов.

Администрация республиканца Джорджа Буша-младшего уже однажды отменяла рекомендации о «позитивной дискриминации» для университетов, однако при Бараке Обаме, являющемся представителем демократов, их решили вернуть в свод официальных документов.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #политика #трамп #весь мир #нацменьшинства #позитивная дискриминация
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