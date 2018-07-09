Белый дом отозвал рекомендации университетам по льготам для нацменьшинств

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала рекомендации американским университетам, по которым те принимают учиться в льготном порядке абитуриентов расовых и национальных меньшинств.

Об этом сообщает «Би-Би-Си». На минувшей неделе генпрокурор США Джефф Сешнс отменил 24 официальных документа, которые по большей части содержали рекомендации относительно так называемой «позитивной дискриминации» (привилегии для нацменьшинств) при приеме людей в учебные заведения. Как отмечают западные СМИ, Белый дом и вовсе может предложить колледжам и университетам не брать в расчет расу и национальность при приеме новых студентов.

Администрация республиканца Джорджа Буша-младшего уже однажды отменяла рекомендации о «позитивной дискриминации» для университетов, однако при Бараке Обаме, являющемся представителем демократов, их решили вернуть в свод официальных документов.