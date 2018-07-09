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 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом
22:05   9 Июля 2018
Весь мир

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в понедельник подтвердила, что переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй пройдут, как и планировалось ранее.

По словам Сандерс, американский лидер по-прежнему ожидает рабочего визита и переговоров с главой британского правительства 13 июля и дальнейшего укрепления особых отношений Вашингтона и Лондона. Об этом пресс-секретарь сообщила в ответ на вопрос журналистов о том, ожидаются ли какие-то изменения в предстоящем визите из-за отставок в Кабмине Соединенного Королевства.

В воскресенье, 8 июля, о своем уходе с поста из-за разногласий с премьер-минитром по вопросу о будущих торговых и таможенных отношений с Евросоюзом объявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. А уже в понедельник свою должность покинул глава МИД Британии Борис Джонсон. 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #британия #политика #трамп #мэй
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