Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На встрече Бастрыкин сообщил, что семерым обвиняемым по этому делу предъявят окончательное обвинение в ближайшее время. Всего по уголовному делу проходят 10 человек. Все они арестованы. По семерым из них дело выделено в отдельное производство (Георгий Соболев, Надежда Судденок, Юлия Богданова, Игорь Полозиненко, Александр Никитин, Сергей Генин, Сергей Антюшин).

На встрече Бастрыкин также подчеркнул, что процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться столько времени, сколько понадобится для того, чтобы самые мельчайшие подробности не стали доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей ответил по закону.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек. Большинство погибших — дети.