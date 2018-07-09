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Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

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21:59   9 Июля 2018
Россия

Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На встрече Бастрыкин сообщил, что семерым обвиняемым по этому делу предъявят окончательное обвинение в ближайшее время. Всего по уголовному делу проходят 10 человек. Все они арестованы. По семерым из них дело выделено в отдельное производство (Георгий Соболев, Надежда Судденок, Юлия Богданова, Игорь Полозиненко, Александр Никитин, Сергей Генин, Сергей Антюшин).

Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

На встрече Бастрыкин также подчеркнул, что процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться столько времени, сколько понадобится для того, чтобы самые мельчайшие подробности не стали доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей ответил по закону.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек. Большинство погибших — дети.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #бастрыкин #зимняя вишня
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