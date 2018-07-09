Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

Телеведущий Виталий Гайдукевич в эфире украинского «Пятого телеканала» рассказал, что страна уже 400 лет воюет с Россией и сейчас как раз имеет шанс одержать победу.

По словам Гайдукевича, то, что на востоке Украины в рамках АТО последние четыре года делают украинские Вооруженные силы (ВСУ), это, по сути, то же, что Сагайдачный с казаками делал в 1618 году под стенами Кремля, а Иван Выговский со своим войском делал под Конотопом.

«Кстати, сегодня праздник – 359 лет назад московитов разгромили под Конотопом», - добавил журналист.

При этом он добавил, что, начавшийся как раз 400 лет назад во время российско-польской войны поход гетмана Сагайдачного на Москву, положил начало «большой освободительной войне», которая с тех пор якобы и не прекращалась. Говоря об этом, Гайдукевич, подчеркнул, что сейчас на этот раз у Украины есть шанс победить в этой многовековой войне. Правда, он не пояснил, каким образом.

Напомним: ранее украинский президент Петр Порошенко также изложил гражданам страны альтернативный взгляд на историю, заявив, что князь Владимир в 988 году крестил не Русь, а Украину. Также около года назад, находясь во Франции, Порошенко заявил, что младшая дочь князя Ярослава Мудрого – Анна Ярославовна, вышедшая замуж за Генриха I и ставшая королевой Франции, известная в западноевропейской истории, как Анна Русская, на самом деле была украинской принцессой.

С 2014 года украинские власти ведут в Донбассе боевые действия против местного населения. которое отказалось признавать законность произошедшего в феврале 2014 года государственного переворота. При этом власти пытаются убедить граждан своей страны и весь мир в том, что воюют с Россией, однако объявлять ей войну или военное положение в стране Киев не спешит.