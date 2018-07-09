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21:56   9 Июля 2018
Россия

Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

Новгородская область в рамках пилотного внедрения проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) в этом году протестирует 19 проектов в сфере цифровой экономики.

Они позволят применить новые технологии в различных сферах: медицине, образовании и туризме. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя администрации губернатора региона Николая Курмышева.

Приоритетным направлением станет здравоохранение. Власти области намерены привлечь к реализации проектов самые новейшие технологии, чтобы справиться с проблемой смертности людей от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Потому специалисты делают акцент на раннюю диагностику этих заболеваний и наблюдение пациентов.

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Автор: Олег Королев
#общество #лечение #новгородская область #цифровая экономика
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