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21:38   9 Июля 2018
Весь мир

Джонсон в письме к Мэй: Страна идет к тому, чтобы стать колонией

Джонсон в письме к Мэй: Страна идет к тому, чтобы стать колонией

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, об отставке которого стали известно ранее, направил премьер-министру страны Терезе Мэй письмо, в котором объяснил причины этого шага.

В частности, Джонсон пишет, что Brexit должен был стать для страны надеждой и возможностью, шансом измениться и повести дела Великобритании иначе, используя ее преимущества, как открытой и направленной вовне экономики. Однако, по словам экс-министра, эта мечта задыхается в ненужных сомнениях и умирает.

Также Джонсон выразил мнение, что те условия, о которых британское правительство договаривается в рамках переговоров с ЕС по Brexit, означает по сути следование законам Евросоюза, что ведет страну к том, чтобы получить статус колонии. Политические и экономические преимущества достигнутых договоренностей с ЕС оценить трудно, добавил Борис Джонсон.

Джонсон в письме к Мэй: Страна идет к тому, чтобы стать колонией

В том же письме Борис Джонсон выразил Терезе Мэй благодарность за возможность работать в ее кабинете. Кроме того, он поблагодарил сотрудников Скотланд-Ярда, которые обеспечивали его безопасность.

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Автор: Александр Люблинский
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