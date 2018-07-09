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21:38   9 Июля 2018
Весь мир

Трамп обвинил NY Times в ложной публикации о грудном вскармливании

Трамп обвинил NY Times в ложной публикации о грудном вскармливании

Глава США Дональд Трамп призвал NY Times удалить «фейковую» статью об отказе американского правительства принять резолюцию в поддержку грудного вскармливания.

В понедльник, 9 июля, газета NY Times опубликовала статью, в которой говорится, что ряд американских политиков препятствует данному проекту из-за корыстных интересов в сфере производства детских смесей. По версии автора, резолюция, направленная на поощрение грудного вскармливания, должна была получить одобрение сотни правительственных делегатов, которые собрались этой весной в Женеве. 

Трамп обвинил NY Times в ложной публикации о грудном вскармливании

Однако из-за угроз и давления заинтересованных в производстве детских смесей представителей американских властей, проект не приняли. Также в публикации указано, что маркетинг производителей смесей вводят в заблуждение родителей о пользе данного вскармливания.

Трамп обвинил NY Times в ложной публикации о грудном вскармливании

Трамп опроверг данные сведения и назвал редакцию NY Times неудачной.

Он заявил, что США решительно поддерживают грудное вскармливание. При этом он подчеркнул, что это не означает, что матери, которые не могут осуществлять естественное кормление из-за проблем со здоровьем, должны лишиться услуги детского питания.

«Многие женщины нуждаются в этом варианте из-за недоедания и нищеты», – объяснил он.

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Автор: Екатерина Розина
#сша #политика #трамп #общество #весь мир #ny times #детское питание #грудное вскармливание
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