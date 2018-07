Трамп обвинил NY Times в ложной публикации о грудном вскармливании

Глава США Дональд Трамп призвал NY Times удалить «фейковую» статью об отказе американского правительства принять резолюцию в поддержку грудного вскармливания.

В понедльник, 9 июля, газета NY Times опубликовала статью, в которой говорится, что ряд американских политиков препятствует данному проекту из-за корыстных интересов в сфере производства детских смесей. По версии автора, резолюция, направленная на поощрение грудного вскармливания, должна была получить одобрение сотни правительственных делегатов, которые собрались этой весной в Женеве.

A resolution to encourage breast-feeding was expected to be approved quickly and easily. Then the U.S. delegation, embracing the interests of infant formula manufacturers, upended the deliberations. https://t.co/7Tfhc9UoHA

Однако из-за угроз и давления заинтересованных в производстве детских смесей представителей американских властей, проект не приняли. Также в публикации указано, что маркетинг производителей смесей вводят в заблуждение родителей о пользе данного вскармливания.

Трамп опроверг данные сведения и назвал редакцию NY Times неудачной.

The failing NY Times Fake News story today about breast feeding must be called out. The U.S. strongly supports breast feeding but we don’t believe women should be denied access to formula. Many women need this option because of malnutrition and poverty.