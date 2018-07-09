Мы в соц.сетях:
Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

 Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики
Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом
Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

 Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики
Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом
21:33   9 Июля 2018
Весь мир

Делегация РФ обсудила с главой ПА ОБСЕ выдвижение антироссийских резолюций

Делегация РФ обсудила с главой ПА ОБСЕ выдвижение антироссийских резолюций

Делегация думских депутатов и сенаторов встретилась с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Речь шла о выдвижении антироссийских резолюций, основанных не на фактах, а на фейковых новостях.

Об этом рассказал глава российской делегации на сессии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, обсуждение началось с того, что парламентарии заявили, что авторы антироссийских резолюций, не видя ничего своими глазами основываются на фейковых новостях. Также говорили о том, что ПА должна проверять факты, которые содержатся в текстах резолюций. Соответственно, если, например, речь идет о нарушении прав человека в России, нужно, чтобы парламентарий посетил Россию. Если речь о Донбассе, пусть едет в Донбасс. Церетели, по словам Толстого, отнесся к предложениям россиян с пониманием и заявил о готовности поддерживать в этом россиян.

Также делегация высказывала претензии по процедуре голосования по антироссийским резолюциям. Толстой сообщил, что российская сторона не согласна с тем, что в ПА не считают воздержавшихся.

«Мнение тех, кто ни за и ни против, тоже мнение. Церетели согласился и обещал впредь только так и делать», — рассказал Толстой.

Ранее комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции, в которой говорится о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе. Российская делегация заявила, что голосование за резолюцию проводилось некорректно.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Берлине с 7 по 11 июля. В российской делегации работают, в частности, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета по энергетике Павел Завальный, первый зампред комитета по образованию Геннадий Онищенко. От Совета федерации в составе делигации зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампред комитета по международным делам Александр Бабаков, член комитета по конституционному законодательству Людмила Нарусова.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #бастрыкин #зимняя вишня
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Израильские правозащитники обратились в суд с просьбой запретить экспорт оружия на Украину

Израильские правозащитники обратились в суд с просьбой запретить экспорт оружия на Украину

 Спасатели вывели седьмого школьника из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели вывели седьмого школьника из затопленной пещеры в Таиланде