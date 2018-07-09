Делегация РФ обсудила с главой ПА ОБСЕ выдвижение антироссийских резолюций

Делегация думских депутатов и сенаторов встретилась с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Речь шла о выдвижении антироссийских резолюций, основанных не на фактах, а на фейковых новостях.

Об этом рассказал глава российской делегации на сессии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, обсуждение началось с того, что парламентарии заявили, что авторы антироссийских резолюций, не видя ничего своими глазами основываются на фейковых новостях. Также говорили о том, что ПА должна проверять факты, которые содержатся в текстах резолюций. Соответственно, если, например, речь идет о нарушении прав человека в России, нужно, чтобы парламентарий посетил Россию. Если речь о Донбассе, пусть едет в Донбасс. Церетели, по словам Толстого, отнесся к предложениям россиян с пониманием и заявил о готовности поддерживать в этом россиян.

Также делегация высказывала претензии по процедуре голосования по антироссийским резолюциям. Толстой сообщил, что российская сторона не согласна с тем, что в ПА не считают воздержавшихся.

«Мнение тех, кто ни за и ни против, тоже мнение. Церетели согласился и обещал впредь только так и делать», — рассказал Толстой.

Ранее комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции, в которой говорится о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе. Российская делегация заявила, что голосование за резолюцию проводилось некорректно.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Берлине с 7 по 11 июля. В российской делегации работают, в частности, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета по энергетике Павел Завальный, первый зампред комитета по образованию Геннадий Онищенко. От Совета федерации в составе делигации зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампред комитета по международным делам Александр Бабаков, член комитета по конституционному законодательству Людмила Нарусова.