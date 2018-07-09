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21:12   9 Июля 2018
Весь мир

США ввели санкции против турфирмы, принадлежащей иранской авиакомпании Mahan Air

США ввели санкции против турфирмы, принадлежащей иранской авиакомпании Mahan Air

Министерство финансов США сообщило о внесении в санкционный список малазийской туристической компании Manah Travel and Tourism SDN BHD, принадлежащей иранской авиакомпании Mahan Air, которая уже находится под санкциями.

В документе, опубликованном на сайте американского ведомства, сообщается, что санкции против турфирмы, зарегистрированной в городе Куалу-Лумпур, вводятся за нарушение антииранских санкций США.

С момента внесения в черный список, все активны этой компании, находящиеся в американской юрисдикции, были заблокированы, а также гражданам США отныне запрещено заключать с нею любые сделки.

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Автор: Александр Люблинский
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