Трамп боится, что Китай помешает денуклеаризации КНДР из-за торговой войны с США

Глава США Дональд Трам уверен в приверженности Ким Чен Ына к достигнутым на саммите договоренностям о денуклеаризации КНДР, однако опасается препятствий со стороны Китая.

Трамп рассказал подписчиками в Twitter о том, почему не уверен в позиции КНР. Он написал, что уверен в слове лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Однако Китай попытается помешать ядерному разоружению Корейского полуострова из-за торговой войны с США.

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!