Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства страны выразил надежду на конструктивную позицию Еревана по урегулированию карабахского конфликта. Речь азербайджанского лидера транслировал гостелеканал АЗТВ.

Он заявил, что рассчитывает на то, что новое правительство Армении не повторит ошибок прежнего, показав конструктивную позицию по урегулированию карабахского конфликта. Алиев отметил, что базовая основа урегулирования карабахского конфликта заложена в резолюциях Совбеза ООН, которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянского военного контингента с оккупированных территорий. При этом политик добавил, что страна будет и далее увеличивать расходы на оборону.

Ранее РИА Новости со слов официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева сообщало, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении 11 июля в Брюсселе обсудят проблемы урегулирования в Карабахе.

Конфликт в Карабахе разразился в феврале 1988 года, после того, как Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Осенью 1991 года в административном центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). В итоге власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта под наблюдением Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992 года. Баку настаивает на сохранении территориальной целостности Азербайджана. Армения же защищает интересы непризнанной республики. НКР стороной переговоров не является.