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20:43   9 Июля 2018
Весь мир

Эрдоган пообещал быть достойным доверия народа президентом

Эрдоган пообещал быть достойным доверия народа президентом

На торжественной церемонии инаугурации вновь избранный лидер Турции Реджеп Эрдоган пообещал населению страны оправдать их доверие.

По данным ТАСС, на выступления в Анкаре Эрдоган пообещал быть достойным президентом для всех турков, включая тех, которые голосовали против него. Он отметил, что оправдает доверие проголосовавших за его кандидатуру и постарается заслужить одобрение оппозиционеров.

Сегодняшний день является стартом для новой Турции, заявил он и добавил, что сохранит приверженность президентской формуле, направленной на дальнейшее развитие страны. 

Глава государства подчеркнул, что свободные выборы в стране произошли впервые после распада Османской империи, когда все осуществлялось посредством давления и военного переворота.

Также он рассказал о планах укрепления обороны и военной мощи Турции, для безопасности на границах страны.

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Автор: Екатерина Розина
#турция #эрдоган #политика #весь мир #инаугурация
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