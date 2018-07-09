Эрдоган пообещал быть достойным доверия народа президентом

На торжественной церемонии инаугурации вновь избранный лидер Турции Реджеп Эрдоган пообещал населению страны оправдать их доверие.

По данным ТАСС, на выступления в Анкаре Эрдоган пообещал быть достойным президентом для всех турков, включая тех, которые голосовали против него. Он отметил, что оправдает доверие проголосовавших за его кандидатуру и постарается заслужить одобрение оппозиционеров.

Сегодняшний день является стартом для новой Турции, заявил он и добавил, что сохранит приверженность президентской формуле, направленной на дальнейшее развитие страны.

Глава государства подчеркнул, что свободные выборы в стране произошли впервые после распада Османской империи, когда все осуществлялось посредством давления и военного переворота.

Также он рассказал о планах укрепления обороны и военной мощи Турции, для безопасности на границах страны.