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 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
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20:23   9 Июля 2018
Весь мир

Медведев присутствовал на инаугурации Эрдогана

Медведев присутствовал на инаугурации Эрдогана

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев был в числе приглашенных на церемонию инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Эрдогана.

До начала торжественного мероприятия премьер пообщался с главой  Венесуэлы Николасом Мадуро, а также с президентами Молдавии и Киргизии, Игорем Додоном и Сооронбаем Жээнбековым.

По поручению российского лидера Медведев возглавил делегацию государства, которая отправилась в Анкару для участия в инаугурации Эрдогана.

Переизбранный глава Турции заверил гостей, что после принятия присяги состоится «грандиозное торжество», на которое приглашены 22 президента и 17 премьеров.

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Автор: Екатерина Розина
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