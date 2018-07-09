Медведев присутствовал на инаугурации Эрдогана

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев был в числе приглашенных на церемонию инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Эрдогана.

До начала торжественного мероприятия премьер пообщался с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, а также с президентами Молдавии и Киргизии, Игорем Додоном и Сооронбаем Жээнбековым.

По поручению российского лидера Медведев возглавил делегацию государства, которая отправилась в Анкару для участия в инаугурации Эрдогана.

Переизбранный глава Турции заверил гостей, что после принятия присяги состоится «грандиозное торжество», на которое приглашены 22 президента и 17 премьеров.