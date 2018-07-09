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20:53   9 Июля 2018
Весь мир

Макрон собирается провести во Франции реформу ислама

Макрон собирается провести во Франции реформу ислама

Французский президент Эмманюэль Макрон, заявил что уже осенью этого года исламу в стране придадут «рамки и правила», которыми будет регламентироваться его преподавание.

В частности, Макрон, выступая в понедельник с ежегодным посланием к Конгрессу Франции, заявил, что в стране нет никаких проблем ни с исламом, ни с какой-либо иной религией, но, так как Франция является светским государством, существуют нормы, которые требуют проведения масштабной реформы в этой области.

«У республики нет никаких причин испытывать трудности в отношениях с исламом, равно как и с какой-либо другой религией. Принцип светского государства требует того, чтобы каждому была гарантирована свобода верить или не верить», - подчеркнул президент Франции, в обращении к представителям обеих палат парламента.

У проживающих во Франции мусульман, как и во многих других странах, имеет место агрессивное радикальное прочтение ислама. По словам Макрона, такие люди ставят себе цель оспорить правила и законы свободного французского общества. Необходимо сделать так, чтобы все понимали, что личная свобода во Франции: свобода мысли и критики, равенство женщин и мужчин, уважение чужого выбора – неприкосновенны, пока не затрагивают прав других граждан. После проведения реформы, государство во Франции будут внимательно следить за нерушимым соблюдением этих основополагающих принципов.

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Автор: Александр Люблинский
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