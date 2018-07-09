Британский парламент рассмешили слова Мэй о Джонсоне

Речь премьер-министра Терезы Мэй после отставки главы МИД страны Бориса Джонсона встретили смехом в парламенте. Она отметила, что правительство должно быть готовым к любому исходу переговоров по Brexit.

Мэй начала выступление с того, что поблагодарила за работу покинувших посты членов кабмина Дэвида Дэвиса и Бориса Джонсона — ключевых министров в переговорах с ЕС по Brexit. При этом она упомянула «ту страстность», с которой экс-глава МИД продвигал интересы Британии. Эти слова вызвали смех в зале, после чего парламентариев пришлось призывать к порядку. Тем не менее речь Мэй еще неоднократно прерывалась смехом.

По словам премьера, правительство пришло к выводу о необходимости тщательно готовиться ко всем вариантам исхода переговоров по Brexit. Она подчеркнула, что нужно быть готовым даже к тому, что соглашение и вовсе не будет достигнуто.