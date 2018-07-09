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Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

 Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

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Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

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20:18   9 Июля 2018
Россия

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ганичева

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ганичева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и журналиста Валерия Ганичева. Текст телеграммы президента размещен сайте Кремля.

Путин отметил, что вклад покойного в сбережение исторического и литературного наследия принес ему признание и высокий авторитет в обществе. Он также добавил, что добрая память о писателе навсегда сохранится в сердцах друзей, близких, коллег, учеников и многочисленных почитателей его творчества.

Валерий Ганичев работал председателем правления Союза писателей России, заместителем главы Всемирного русского народного собора, был почетным членом Патриаршего совета по культуре. Умер 8 июля на 85-м году жизни.

Ганичев известен романами «Адмирал Ушаков», «Росс непобедимый». В 1978-1980 годы возглавлял редакцию газеты «Комсомольская правда», затем, 1981-2001, «Роман-газеты». С 1998 года возглавлял «Роман-журнал. XXI век». С 1994 по 2018 годы — председатель правления Союза писателей России.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #общество #ганичев
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