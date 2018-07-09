Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ганичева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и журналиста Валерия Ганичева. Текст телеграммы президента размещен сайте Кремля.

Путин отметил, что вклад покойного в сбережение исторического и литературного наследия принес ему признание и высокий авторитет в обществе. Он также добавил, что добрая память о писателе навсегда сохранится в сердцах друзей, близких, коллег, учеников и многочисленных почитателей его творчества.

Валерий Ганичев работал председателем правления Союза писателей России, заместителем главы Всемирного русского народного собора, был почетным членом Патриаршего совета по культуре. Умер 8 июля на 85-м году жизни.

Ганичев известен романами «Адмирал Ушаков», «Росс непобедимый». В 1978-1980 годы возглавлял редакцию газеты «Комсомольская правда», затем, 1981-2001, «Роман-газеты». С 1998 года возглавлял «Роман-журнал. XXI век». С 1994 по 2018 годы — председатель правления Союза писателей России.