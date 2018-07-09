Спасатели вторые сутки ищут трехлетнего ребенка в горах Дагестана

В двух горных районах Дагестана спасатели уже вторые сутки ищут пропавшего трехлетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со слов представителя регионального МЧС.

Два дня назад в поисково-спасательную службу Шамильского района поступил сигнал о пропаже ребенка трех лет. Спасатели немедленно приступили к поискам. Им помогают добровольцы из числа местного населения. По словам представителя МЧС, поиски ведутся вдоль реки Андийское Койсу на территории Ботлихского и Цумадинского районов.