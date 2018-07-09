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Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

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20:00   9 Июля 2018
Россия

Спасатели вторые сутки ищут трехлетнего ребенка в горах Дагестана

Спасатели вторые сутки ищут трехлетнего ребенка в горах Дагестана

В двух горных районах Дагестана спасатели уже вторые сутки ищут пропавшего трехлетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со слов представителя регионального МЧС.

Два дня назад в поисково-спасательную службу Шамильского района поступил сигнал о пропаже ребенка трех лет. Спасатели немедленно приступили к поискам. Им помогают добровольцы из числа местного населения. По словам представителя МЧС, поиски ведутся вдоль реки Андийское Койсу на территории Ботлихского и Цумадинского районов.

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Автор: Вячеслав Каширин
#мчс #россия #дагестан #чп
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