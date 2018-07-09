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Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
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21:31   9 Июля 2018
Весь мир

Эрдоган объявил о новом этапе истории Турции

Эрдоган объявил о новом этапе истории Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о новом этапе истории страны после своей инаугурации и перехода к президентской системе правления.

Приехавший на торжественную церемонию инаугурации в президентский дворец Эрдоган с женой Эмине под залпы орудий и аплодисменты собравшихся прошел по ковровой дорожке к сцене. 

Он также заявил, что на день инаугурации были запланированы некоторые развлекательные мероприятия, однако в связи со вчерашней железнодорожной аварией на северо-западе страны, в результате которой погибли 24 человека, их решено было отменить.

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Автор: Алла Ларионова
#турция #эрдоган #политика #общество #весь мир
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