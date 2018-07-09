Эрдоган объявил о новом этапе истории Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о новом этапе истории страны после своей инаугурации и перехода к президентской системе правления.

Приехавший на торжественную церемонию инаугурации в президентский дворец Эрдоган с женой Эмине под залпы орудий и аплодисменты собравшихся прошел по ковровой дорожке к сцене.

Он также заявил, что на день инаугурации были запланированы некоторые развлекательные мероприятия, однако в связи со вчерашней железнодорожной аварией на северо-западе страны, в результате которой погибли 24 человека, их решено было отменить.