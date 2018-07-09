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 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

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Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

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20:17   9 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Во Франции полицейские ликвидировали вооруженного агрессивного мужчину

СМИ: Во Франции полицейские ликвидировали вооруженного агрессивного мужчину

На севере Франции в городе Вик-сюр-Эн полицейские ликвидировали мужчину, который с ножом в руках пытался напасть на людей, выкрикивая при этом «Аллах ахбар».

Об этом в понедельник вечером сообщает издание Le Courrier Picard. По данным газеты, оказавшимся поблизости прохожим удалось укрыться от нападавшего в доме, тогда он стал бросаться на припаркованные машины, нанося по ним удары ножом. Потом нападавшему удалось ворваться в один из домов, где он устроил погром.

Перепуганные очевидцы рассказали полицейским, что мужчина выглядел так, как будто находился под воздействием наркотиков.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции произвели по нападавшему несколько выстрелов парализующим веществом из пистолетов «Тайзер», в результате чего у того остановилось сердце.

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Автор: Александр Люблинский
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