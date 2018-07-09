Мы в соц.сетях:
Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

 Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики
Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом
Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

 Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики
Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом
19:44   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко призвал Москву разместить на российско-украинской границе миротворцев ООН

Порошенко призвал Москву разместить на российско-украинской границе миротворцев ООН

Украинский президент Петр Порошенко считает, что Россия «должна согласиться» на присутствие миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая границу с РФ.

По словам президента Украины, данная мера (запечатывание неконтролируемой Киевом части украинско-российской границы) – это единственная возможность изменить ситуацию и обеспечить исполнение минских договоренностей. Такое мнение он высказал по окончании проходивших в Брюсселе переговоров с руководством Евросоюза.

«Москва должна согласиться на размещение под мандатом ООН многонациональной миротворческой операции на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы с РФ», - подчеркнул Порошенко.

Напомним: ранее российский президент Владимир Путин высказался в поддержку идеи размещения в зоне конфликта на востоке Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что в этом случае речь может идти лишь об обеспечении миротворческими силами безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев, со своей стороны, настаивает на более широком мандате миссии ООН и на том, чтобы она была размещена по всей территории Донбасса.

Порошенко призвал Москву разместить на российско-украинской границе миротворцев ООН

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#порошенко #донбасс #украина #брюссель #политика #миротворцы #весь мир #краина #миссия оон #украинско-российская граница #переговоры с ес #граница с росией
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Израильские правозащитники обратились в суд с просьбой запретить экспорт оружия на Украину

Израильские правозащитники обратились в суд с просьбой запретить экспорт оружия на Украину

 Спасатели вывели седьмого школьника из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели вывели седьмого школьника из затопленной пещеры в Таиланде