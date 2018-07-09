Порошенко призвал Москву разместить на российско-украинской границе миротворцев ООН

Украинский президент Петр Порошенко считает, что Россия «должна согласиться» на присутствие миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая границу с РФ.

По словам президента Украины, данная мера (запечатывание неконтролируемой Киевом части украинско-российской границы) – это единственная возможность изменить ситуацию и обеспечить исполнение минских договоренностей. Такое мнение он высказал по окончании проходивших в Брюсселе переговоров с руководством Евросоюза.

«Москва должна согласиться на размещение под мандатом ООН многонациональной миротворческой операции на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы с РФ», - подчеркнул Порошенко.

Напомним: ранее российский президент Владимир Путин высказался в поддержку идеи размещения в зоне конфликта на востоке Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что в этом случае речь может идти лишь об обеспечении миротворческими силами безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев, со своей стороны, настаивает на более широком мандате миссии ООН и на том, чтобы она была размещена по всей территории Донбасса.