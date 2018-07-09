Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший глава Армении Роберт Кочарян, который занимал данный пост в 1998–2008 годах, сообщил о том, что, по его сведениям, во время разгона протестных митингов 1 марта 2008 года столкновений военных с демонстрантами не было и оружие силовиками не применялось.

Ранее экс-глава Министерства обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, которое завели по статье «свержение конституционного строя» из-за разгона манифестаций десять лет назад.

Глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявил о том, что Арутюнян находится за рубежом. Он также добавил, что бывший президент Кочарян вызван в качестве свидетеля по делу.