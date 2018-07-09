Мэй намерена отстаивать пост главы правительства Британии

По словам представителя канцелярии британского премьера, Мэй намерена бороться за свой пост, невзирая на все попытки оспорить ее кандидатуру.

Напомним, в руководстве Британии за минувшие сутки произошло несколько серьезных перестановок, так, премьеру пришлось принять отставку министра по выходу королевства из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона. Оба политика сложили полномочия из-за внутренних противоречий в правительстве, в частности из-за разногласий с премьером Мэй.

Однако на вопрос представителей СМИ о возможной отставке, Мэй ответила решительно и отрицательно. Она заявила, что свое премьерство намерена отстаивать.

Помимо этого, представитель канцелярии главы правительства не согласился с распространенным мнением о том, что после ухода двух ключевых фигур британских властей, страна оказалась в кризисе.

На фоне этого Мэй подчеркнула, что считает свою позицию по Brexit наиболее оптимальной, невзирая на ситуацию с Джонсоном и Дэвисом, которые покинули правительство из-за протеста в связи с положением о выходе из ЕС.