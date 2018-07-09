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19:44   9 Июля 2018
Весь мир

Мэй намерена отстаивать пост главы правительства Британии

Мэй намерена отстаивать пост главы правительства Британии

По словам представителя канцелярии британского премьера, Мэй намерена бороться за свой пост, невзирая на все попытки оспорить ее кандидатуру.

Напомним, в руководстве Британии за минувшие сутки произошло несколько серьезных перестановок, так, премьеру пришлось принять отставку министра по выходу королевства из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона. Оба политика сложили полномочия из-за внутренних противоречий в правительстве, в частности из-за разногласий с премьером Мэй.

Однако на вопрос представителей СМИ о возможной отставке, Мэй ответила решительно и отрицательно. Она заявила, что свое премьерство намерена отстаивать.

Помимо этого, представитель канцелярии главы правительства не согласился с распространенным мнением о том, что после ухода двух ключевых фигур британских властей, страна оказалась в кризисе.

На фоне этого Мэй подчеркнула, что считает свою позицию по Brexit наиболее оптимальной, невзирая на ситуацию с Джонсоном и Дэвисом, которые покинули правительство из-за протеста в связи с положением о выходе из ЕС.

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Автор: Екатерина Розина
#великобритания #британия #политика #премьер #мэй #весь мир
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