ЕС и Украина договорились сотрудничать в сфере кибербезопасности
Чтобы защитить президентские выборы и противодействовать гибридным угрозам, говорится в обнародованном по итогам переговоров в Брюсселе совместном заявлении председателя Европейского совета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и украинского лидера Петра Порошенко.
Согласно документу, Европейский союз и Киев договорились сотрудничать в сфере информационной безопасности и укреплять стратегическую коммуникацию. Стороны признали прогресс в реализации соглашения между Европейским оборонным агентством и украинским министерством обороны. Подробности в документе не привели.
«Мы согласились с важностью сотрудничества в укреплении кибербезопасности», — говорится в совместном заявлении по итогам 20-го саммита ЕС-Украина.
20th EU-Ukraine summit joint statement: https://t.co/5OiuLEnZR4 pic.twitter.com/ykPLukEavZ— Donald Tusk (@eucopresident) July 9, 2018