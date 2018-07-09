ЕС и Украина договорились сотрудничать в сфере кибербезопасности

Чтобы защитить президентские выборы и противодействовать гибридным угрозам, говорится в обнародованном по итогам переговоров в Брюсселе совместном заявлении председателя Европейского совета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и украинского лидера Петра Порошенко.

Согласно документу, Европейский союз и Киев договорились сотрудничать в сфере информационной безопасности и укреплять стратегическую коммуникацию. Стороны признали прогресс в реализации соглашения между Европейским оборонным агентством и украинским министерством обороны. Подробности в документе не привели.