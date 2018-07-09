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19:14   9 Июля 2018
Весь мир

Великобритания обвинила Россию в гибели британки в Эймсбери

Великобритания обвинила Россию в гибели британки в Эймсбери

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Москву в причастности к смерти женщины от воздействия нервно-паралитического вещества в Эймсбери. Об этом сообщило агентство Reuters.

Выступая в парламенте в понедельник, министр заявил, что «простая реальность такова, что РФ совершила нападение». Он выразил уверенность, что мировое сообщество присоединится к Британии в осуждении России.

Второй пострадавший от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, 45-летний мужчина, остается в клинике города Солсбери, где ранее проходили лечение экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работающий на британскую разведку и его дочь Юлия. Как заявили ранее в Сколенд-Ярде, его состояние критическое.

Эймсбери расположен неподалеку от Солсбери, где 4 марта были обнаружены с признаками отравления Скрипали. Лондон утверждает, что они были отравлены веществом A-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», якобы изготовленный в России и доставленный в Великобританию для совершения покушения. Москва категорически отрицает свою причастность.

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Автор: Вячеслав Каширин
#лондон #политика #весь мир #химатака #эймбери #солсюери
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