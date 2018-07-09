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Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
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19:27   9 Июля 2018
Весь мир

Новую дивизию НАТО создают в прибалтике

Новую дивизию НАТО создают в прибалтике

На территории военной базы Адажи в Латвии планируют создать штаб мультинациональной дивизии НАТО «Север». В ее состав войдут военнослужащие из Латвии, Эстонии и Дании.

Об этом сообщает в понедельник Sputnik Эстония. 

Новый штаб военно-политического блока создан для планирования обороны, организации и проведения военных учений, а также для действий, направленных на улучшения взаимодействия Вооруженных сил Эстонии, Дании и Латвии для совместного выполнения оборонных целей. Штаб войдет в командную сеть НАТО, которая отвечает за оборону в Балтийском регионе. В дальнейшем размер новой штаб-квартиры Североатлантического альянса могут увеличить.

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Автор: Алла Ларионова
#нато #латвия #политика #весь мир
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