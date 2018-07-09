Новую дивизию НАТО создают в прибалтике

На территории военной базы Адажи в Латвии планируют создать штаб мультинациональной дивизии НАТО «Север». В ее состав войдут военнослужащие из Латвии, Эстонии и Дании.

Об этом сообщает в понедельник Sputnik Эстония.

Новый штаб военно-политического блока создан для планирования обороны, организации и проведения военных учений, а также для действий, направленных на улучшения взаимодействия Вооруженных сил Эстонии, Дании и Латвии для совместного выполнения оборонных целей. Штаб войдет в командную сеть НАТО, которая отвечает за оборону в Балтийском регионе. В дальнейшем размер новой штаб-квартиры Североатлантического альянса могут увеличить.