Мэй: Джонсон и Дэвис ушли из-за разногласий по переговорам с ЕС о Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что причиной, по которой в течение суток в отставку ушли глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис стало их несогласие с планом ведения переговоров с Евросоюзом.

Об этом Тереза Мэй заявила в понедельник, выступая в Палате лордов.

«Мы не согласились с тем, как наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность в уважении итогов референдума», - заявила она, в частности.

При этом премьер-министр отметила хорошую работу Дэвиса на посту министра по вопросам Brexit, а именно его усилия по созданию самого нового министерства и проведению через парламент важных законов, которые окажут влияние на жизни нескольких поколений британских подданных. А также Мэй отметила энтузиазм, с которым бывший глава МИД Борис Джонсон продвигал на мировой арене идеи «глобальной Великобритании» по мере ее выхода из Евросоюза.

Напомним: ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании, назвав это проявлением политического кризиса в кабинете министров Терезы Мэй.