ЕС придерживается антироссийских санкций — Туск

Европейский союз выступает за полное выполнение минских соглашений и придерживается антироссийских санкций после проведения Москвой выборов в Крыму и возведения моста через Керченский пролив, заявил глава Евросовета Дональд Туск по итогам переговоров с украинским лидером Петром Порошенко в Брюсселе.

По его словам, ЕС поддерживает территориальную целостность Украины. Евросоюз требует полного выполнения минских соглашений, подчеркивая «ответственность России». Туск напомнил, что европейские лидеры продлили экономические санкции против РФ еще на полгода.

