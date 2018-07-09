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Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

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 Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики
Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом
19:15   9 Июля 2018
Весь мир

ЕС придерживается антироссийских санкций — Туск

ЕС придерживается антироссийских санкций — Туск

Европейский союз выступает за полное выполнение минских соглашений и придерживается антироссийских санкций после проведения Москвой выборов в Крыму и возведения моста через Керченский пролив, заявил глава Евросовета Дональд Туск по итогам переговоров с украинским лидером Петром Порошенко в Брюсселе.

ЕС придерживается антироссийских санкций — Туск

По его словам, ЕС поддерживает территориальную целостность Украины. Евросоюз требует полного выполнения минских соглашений, подчеркивая «ответственность России». Туск напомнил, что европейские лидеры продлили экономические санкции против РФ еще на полгода. 

«Независимость Украины и безопасность Польши зависят от отношений между Киевом и Варшавой», — заключил Туск.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ес #туск #весь мир
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