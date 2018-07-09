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19:09   9 Июля 2018
Весь мир

Nissan подделывала тесты выхлопных газов в Японии

Nissan подделывала тесты выхлопных газов в Японии

Компания Nissan признала, что обнаружила на большинстве своих заводов, расположенных в Японии, поддельные данные о выбросах вредоносных газов автомобилями.

При этом число автомобилей не уточняется. Однако,компания признает, что тесты на содержание вредных газов в выхлопах и на экономию расходов горючего осуществлялись с отклонениями от правил. В заявлении компании также сказано о том, что выводы специалистов основаны на неверных результатах тестов. Nissan обещает теперь провести всестороннее расследование выявленных неточностей.

Кроме того автопроизводитель заверил, что предпримет все необходимые меры для того, чтобы подобные инциденты никогда не повторялись в дальнейшем.

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Автор: Алла Ларионова
#общество #весь мир #экология #nissan
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