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18:50   9 Июля 2018
Весь мир

МИД РФ приветствует возобновление диалога Эфиопии и Эритреи

МИД РФ приветствует возобновление диалога Эфиопии и Эритреи

Возобновление диалога между Эфиопией и Эритреей открывает перспективы для дальнейшего урегулирования многолетнего конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России.

С 1952 по 1983 годы Эритрия входила в состав Эфиопии. В 1998 году между странами разгорелся вооруженный конфликт из-за спорных территорий. Военные действия продолжались два года. В результате погибли около 80 тысяч человек.

8 июля прошла первая за 20 лет эфиопо-эритрейская встреча на высшем уровне. В столице Эритреи президент этой страны Исайя Афеворки принял премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Они обсудили перспективы прекращения противостояния двух государств, восстановления дипломатических отношений, сотрудничества в сфере торговли. Также речь шла о запуске прямого авиасообщения и взаимодействие в области морских перевозок.

В МИД заявили, что убеждены в скорейшей нормализации эфиопо-эритрейских отношений, что отвечает коренным интересам народов двух государств и будет способствовать созданию атмосферы добрососедства.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #мид рф #весь мир #эфиопия #эритрея
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