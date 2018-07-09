Минобороны Израиля признало палестинский телеканал террористическим

Палестинский телеканал Al-Quds, аффилированный с движением ХАМАС, был признан министерством обороны Израиля террористической организацией.

Соответствующий указ в понедельник подписал глава израильского оборонного ведомства Авигдор Либерман. Об этом со ссылкой на издание Jerusalem Post в понедельник сообщает РИА Новости.

По данным газеты, решение признать палестинский телеканал террористической организацией, было принято главой Минобороны Израиля по рекомендации контрразведывательной Службы общей безопасности, а также министерского Нацбюро по борьбе с финансированием терроризма.

Напомним: радикальное палестинское движение ХАМАС, с которым аффилирован телеканал Al-Quds, в Израиле на законодательном уровне признано террористической группировкой.