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19:01   9 Июля 2018
Весь мир

Минобороны Израиля признало палестинский телеканал террористическим

Минобороны Израиля признало палестинский телеканал террористическим

Палестинский телеканал Al-Quds, аффилированный с движением ХАМАС, был признан министерством обороны Израиля террористической организацией.

Соответствующий указ в понедельник подписал глава израильского оборонного ведомства Авигдор Либерман. Об этом со ссылкой на издание Jerusalem Post в понедельник сообщает РИА Новости.

По данным газеты, решение признать палестинский телеканал террористической организацией, было принято главой Минобороны Израиля по рекомендации контрразведывательной Службы общей безопасности, а также министерского Нацбюро по борьбе с финансированием терроризма.

Напомним: радикальное палестинское движение ХАМАС, с которым аффилирован телеканал Al-Quds, в Израиле на законодательном уровне признано террористической группировкой.

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Автор: Александр Люблинский
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