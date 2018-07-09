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 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

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 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

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18:56   9 Июля 2018
Весь мир

Косачев не ждет резких перемен в курсе Великобритании после отставки Джонсона

Косачев не ждет резких перемен в курсе Великобритании после отставки Джонсона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра иностранных дел Бориса Джонсона в понедельник, 9 июля. Это уже вторая отставка в кабинете Мэй за последние сутки из-за разногласий по Brexit.

Косачев не ждет резких перемен в курсе Великобритании после отставки Джонсона

Российский сенатор Константин Косачев считает, что не стоит ждать резких перемен во внешнеполитическом курсе Лондона после отставки Джонсона. По его словам, отставка главы МИД Великобритании очередное свидетельство «серьезнейшего политического кризиса», которое связано с выходом Лондона из Европейского союза.

«Не думаю, что будут какие-то резкие перемены, включая российский аспект», — сказал Косачев.

Сенатор добавил, что у кабинета министров появился шанс частично исправить ситуацию, используя кадровые перемены. Захочет ли Великобритания воспользоваться им — вопрос с премьер-министру Терезе Мэй, заключил Косачев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #лондон #косачев #джонсон
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