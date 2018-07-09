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18:38   9 Июля 2018
Весь мир

Моравецкий: Примирение с Украиной возможно лишь после признания правды о Волынской резне

Моравецкий: Примирение с Украиной возможно лишь после признания правды о Волынской резне

Постоянное примирение народов Польши и Украины наступил лишь после того, как украинцы признают полную правду о Волынской резне.

Об этом в понедельник заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который опубликовал соответствующий пост на вей странице в сети микроблогов  Twitter. Там же он отметил, что существуют такие преступления, говоря о которых даже спустя 75 лет не хватает слов.

«Постоянное примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды о тех страшных временах», - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, невозможно стереть память о жертв ах Волынской резни.

Напомним: ранее польский президент Ангджей Дуда, говоря о Волынской резне, назвал те страшные события этнической чисткой.

 

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Автор: Александр Люблинский
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