Моравецкий: Примирение с Украиной возможно лишь после признания правды о Волынской резне
Постоянное примирение народов Польши и Украины наступил лишь после того, как украинцы признают полную правду о Волынской резне.
Об этом в понедельник заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который опубликовал соответствующий пост на вей странице в сети микроблогов Twitter. Там же он отметил, что существуют такие преступления, говоря о которых даже спустя 75 лет не хватает слов.
«Постоянное примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды о тех страшных временах», - подчеркнул Моравецкий.
По его словам, невозможно стереть память о жертв ах Волынской резни.
Напомним: ранее польский президент Ангджей Дуда, говоря о Волынской резне, назвал те страшные события этнической чисткой.
Są zbrodnie, wobec których brakuje słów, nawet po 75 latach. Pamięci o ofiarach Wołynia nie można wymazać, winy sprawców nie da się relatywizować. Trwałe pojednanie między narodami Polski i Ukrainy może być oparte jedynie na uznaniu pełnej prawdy o tamtych strasznych czasach.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 9 июля 2018 г.