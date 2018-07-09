Бычок на заклание: сенатор Морозов объяснил кризис и уход Джонсона

Причиной серьезного кризиса в Британии стали ошибки во внешней и внутренней политике, которые допустил кабинет главы правительства Британии Терезы Мэй, так прокомментировал ситуацию член международного комитета Совфеда РФ Олег Морозов.

По его словам, значительную роль сыграла история с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, на фоне которой прозвучало множество необоснованных обвинений в адрес России.

Тем временем в кабинете Мэй продолжаются разногласия по Brexit и за сутки премьер была вынуждена принять две отставки: министра по вопросам выхода королевства из Евросоюза Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона.

Морозов назвал ситуацию в Великобритании «глубочайшим политическим и правительственным кризисом», к которому привели множественные неудачи руководства страны, включая нелепые заявления по «делу Скрипаля», которые поспешно анонсировало правительство Мэй. Сенатор подчеркнул, что именно этот фактор очернил имидж Лондона.

«Накопилось сразу много причин, в Великобритании происходит глубочайший политический, правительственный кризис», — цитирует законодателя РИА Новости.

И все это происходит на фоне «развода» Соединенного Королевства с Евросоюзом, которые негативно сказались на диалоге Лондона с Брюсселем. Внутренние разногласия привели к европейскому расколу, резюмировал он.

««Пробирку» не спрячешь», — пошутил политик и добавил, что Мэй и ее команде придется отвечать за все обвинения, которые были выдвинуты против Москвы при полном отсутствии доказательной базы.

Также Морозов выразил уверенность, что Джонсон изначально был неудобной фигурой.

«Борис Джонсон при неблагоприятном раскладе изначально был «бычком на заклание», — объяснил сенатор.

Общая картина происходящего в королевстве вызывает скепсис среди европейских политиков: многочисленные отравления и внутренние междоусобицы вызывают критику и негативные оценки.

Законодатель отказался от прогнозов, придется ли самой Мэй подавать в отставку, однако отметил, что в нынешней ситуации ей предстоит «отбиваться по всем фронтам»: как внутри страны, так и за ее пределами.

Тем не менее, вряд ли отставка Джонсона каким-либо образом поспособствует позитивному сдвигу в отношениях между Лондоном и Москвой, заключил он.

«Нужно избавляться от антироссийского импульса в деятельности руководства Великобритании», — сказал Морозов.

Только тогда появится шанс на возобновление отношений РФ с Британией.