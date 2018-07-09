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19:17   9 Июля 2018
Весь мир

Бычок на заклание: сенатор Морозов объяснил кризис и уход Джонсона

Бычок на заклание: сенатор Морозов объяснил кризис и уход Джонсона

Причиной серьезного кризиса в Британии стали ошибки во внешней и внутренней политике, которые допустил кабинет главы правительства Британии Терезы Мэй, так прокомментировал ситуацию член международного комитета Совфеда РФ Олег Морозов. 

Бычок на заклание: сенатор Морозов объяснил кризис и уход Джонсона

По его словам, значительную роль сыграла история с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, на фоне которой прозвучало множество необоснованных обвинений в адрес России.

Бычок на заклание: сенатор Морозов объяснил кризис и уход Джонсона

Тем временем в кабинете Мэй продолжаются разногласия по Brexit и за сутки премьер была вынуждена принять две отставки: министра по вопросам выхода королевства из Евросоюза Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона.

Бычок на заклание: сенатор Морозов объяснил кризис и уход Джонсона

Морозов назвал ситуацию в Великобритании «глубочайшим политическим и правительственным кризисом», к которому привели множественные неудачи руководства страны, включая нелепые заявления по «делу Скрипаля», которые поспешно анонсировало правительство Мэй. Сенатор подчеркнул, что именно этот фактор очернил имидж Лондона.

Бычок на заклание: сенатор Морозов объяснил кризис и уход Джонсона

«Накопилось сразу много причин, в Великобритании происходит глубочайший политический, правительственный кризис», — цитирует законодателя РИА Новости.

И все это происходит на фоне «развода» Соединенного Королевства с Евросоюзом, которые негативно сказались на диалоге Лондона с Брюсселем. Внутренние разногласия привели к европейскому расколу, резюмировал он.

««Пробирку» не спрячешь», — пошутил политик и добавил, что Мэй и ее команде придется отвечать за все обвинения, которые были выдвинуты против Москвы при полном отсутствии доказательной базы.

Также Морозов выразил уверенность, что Джонсон изначально был неудобной фигурой.

Бычок на заклание: сенатор Морозов объяснил кризис и уход Джонсона

«Борис Джонсон при неблагоприятном раскладе изначально был «бычком на заклание», — объяснил сенатор.

Общая картина происходящего в королевстве вызывает скепсис среди европейских политиков: многочисленные отравления и внутренние междоусобицы вызывают критику и негативные оценки.

Законодатель отказался от прогнозов, придется ли самой Мэй подавать в отставку, однако отметил, что в нынешней ситуации ей предстоит «отбиваться по всем фронтам»:  как внутри страны, так и за ее пределами.

Бычок на заклание: сенатор Морозов объяснил кризис и уход Джонсона

Тем не менее, вряд ли отставка Джонсона каким-либо образом поспособствует позитивному сдвигу в отношениях между Лондоном и Москвой, заключил он. 

«Нужно избавляться от антироссийского импульса в деятельности руководства Великобритании», — сказал Морозов.

Только тогда появится шанс на возобновление отношений РФ с Британией.

Бычок на заклание: сенатор Морозов объяснил кризис и уход Джонсона

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Автор: Екатерина Розина
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