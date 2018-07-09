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18:42   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Молдавские «евроинтеграторы» решили сближаться с Россией

Молдавские «евроинтеграторы» решили сближаться с Россией

Как только молдавские западники первой волны поняли, что их сливают, сразу резко озаботились улучшением отношений с Москвой. На Украине сегодня происходит тоже самое.

Именно такой вывод можно сделать из заявления министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудора Ульяновского.

«В отношениях с Российской Федерацией нет другой альтернативы, кроме постоянного диалога. Он должен быть скоординированным, основанным на национальных интересах, соблюдении национального суверенитета и интеграции в ЕС». 

И далее пан Ульяновский продолжил мысль, что отношения двух стран «должны «вернуться в нормальное русло». Какая же муха укусила этого еще недавнего сторонника жесткого противостояния с Москвой? Может все очень просто? Молдавские «реформаторы» первой волны поняли, что их списали в расход? И если все так и есть, то что прикажете в этом случае делать «бедным» молдавским «эуропейцам»? Они прекрасно знают, чем лично для них все это может окончиться. Вашингтон если сливает, то до конца. А значит, многим нынешним министрам придется сменить свои уютные кабинеты на неудобные нары. И тогда их действия выглядят вполне логичными. Хотя… не будем спешить с выводами. Не исключено, что это всего лишь игра. 

Молдавские «евроинтеграторы» решили сближаться с Россией

2014 год

В 2014 году Молдавия, на фоне событий на Украине и по заданию «западного обкома» начала резко портить свои отношения с Москвой. Заявления официального Кишинева по Приднестровью и российскому миротворческому контингенту стали буквально ультимативными. В воздухе запахло новым военным конфликтом на Днестре и только разгром ВСУ в летнем сражении на Донбассе поумерил пыл молдавских «эуропейцев». Они резко сбросили тон заявлений и даже как-то быстро исчезли с центральных полос западной прессы. 

Такого «предательства» своих интересов Запад, конечно простить не мог (как и в случае с Ющенко, не пожелавшего воевать с Россией совместно с Грузией в 2008 году), а потому сразу же как позиция Кишинева прояснилась, он начал готовить замену своим трусливым ставленникам. Сценарий был прост и стандартен. Обвинения в коррупции, создание новых движений и формирование новых образов. В общем, все как и на Украине, только с молдавской спецификой.  

Молдавские «евроинтеграторы» решили сближаться с Россией

Выборы 2018 года, Запад ставит на новых лидеров

Промежуточные выборы в местные органы власти весной-летом текущего года показали, что в целом, формирование новых политсил уже окончено и можно приступать к рокировке. Последней задачей вбрасываемых в утиль «проевропейских» политиков должно стать обеспечение прихода к власти в Кишиневе «проевропейской оппозиции». Причем, любым путем, пусть даже силовым и с человеческими жертвами. В конце концов кого на Запале интересует будущее выбрасываемого в утиль отработанного политического материала.  

Согласен, звучит по-идиотски, но именно так все и преподносится, сегодня в Молдавии. По версии Вашингтона и Брюсселя, те люди, которых они же сами привели к власти несколькими годами ранее, теперь виновны во всем, что там твориться… А еще виновата Москва, которая их на этот путь якобы перенаправила.

А отсюда и первая версия происходящего.  Чтобы все вышеописанное не выглядело так шизофренично и в какой-то степени логично (на фоне нынешних пусть и жиденьких, но протестов одних проевропейцев против других) те, кого списали в утиль, то есть нынешняя власть, побежали в объятия Москвы. Понятно, что с соблюдением достоинства и с оговоркой на европейский курс Молдавии. И это должно добавить аргументов тем, на кого Запад ставит на этот раз.

Согласитесь, что все очень похоже на нынешний украинский сценарий. Где первая волна «гидности», обвинена во всех смертных грехах, в том числе, и в связях с Москвой и на этом основании их требует сместить вторая волна проевропейских украинских политиков. 

Возможна и другая версия происходящего. Те, кого списали западные спонсоры, всерьез озаботились своим будущим. Им очень не хочется, чтобы Запад все вешал на них и не хотят гнить из-за этого в тюрьмах. А потому, они могут попытаться предложить свои услуги России. Они не мешают приходу к власти Игоря Додона и социалистов, а Россия обещает, что их за это после победы пророссийского курса не тронут.

Как по мне обе версии имеют право на жизнь.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.   

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Автор: Юрий Подоляка
#молдавия #политика #запад #додон #евроинтеграция
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