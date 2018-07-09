Порошенко призвал ЕС вместе с Киевом остановить реализацию «Северного потока -2»

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что проект «Северного потока-2» не имеет экономического смысла и призвал Европейский союз выработать единый с Киевом подход к остановке его реализации.

«Это геополитический проект, который пытается ослабить Украину», — заявил украинский глава в понедельник в Брюсселе по результатам переговоров с руководством Европейского союза.

Целью проекта «Северный поток-2» является строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод планируется проложить от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с «Северным потоком».