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Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

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 Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

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Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом
18:55   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко призвал ЕС вместе с Киевом остановить реализацию «Северного потока -2»

Порошенко призвал ЕС вместе с Киевом остановить реализацию «Северного потока -2»

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что проект «Северного потока-2» не имеет экономического смысла и призвал Европейский союз выработать единый с Киевом подход к остановке его реализации.

 

«Это геополитический проект, который пытается ослабить Украину»,  — заявил украинский глава в понедельник в Брюсселе по результатам переговоров с руководством Европейского союза.

Целью проекта «Северный поток-2» является строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод планируется проложить от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с «Северным потоком».

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #политика #весь мир #северный поток 2
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