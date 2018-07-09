Германию беспокоит возможная торговая война США и Китая — Меркель

Американское-китайские пошлины затронут всех партнеров, в том числе и немецкие компании, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Берлине.

По ее словам, если Вашингтон и Пекин введут торговые пошлины, тогда последствия затронут всех. Берлин готов к диалогу с США по этому вопросу. Германия должна попытаться прийти к соглашению, иначе придется действовать так, как это делали со сталью и алюминием, подчеркнула Меркель.

Канцлер Германии объяснила, что Берлин и Пекин придерживаются единого мнения — нужно соблюдать правила Всемирной торговой организации. Германия и Китай поддерживают систему правил ВТО, потому что страны заинтересованы в беспрепятственной торговле, заключила Меркель.