Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

В Грузии задержан 19-летний пастух по подозрению в убийстве двоих американцев и их четрыехлетнего сына. Об этом сообщил начальник главного управления криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

По версии следствия, 4 июля вблизи одного из водопадов в ущелье Хада в ходе взаимной ссоры подозреваемый выстрелами из охотничьего ружья нанес смертельные ранения потерпевшему и его сыну. Супруга убитого пыталась спастись бегством, но сорвалась в ущелье и погибла. Убитого мужчину подозреваемый оставил на месте преступления, а тело мальчика, по словам Челидзе, спрятал в лавине.

О пропаже двоих туристов с двойным гражданством — США и Грузии — стало известно на прошлой неделе. В селе Цвери полицейские нашли автомобиль и личные вещи пропавших. В тот же день тело женщины обнаружили в ущелье у водопада, в трех километрах от автомобиля. На следующий день был найден труп мужчины. Погибшими оказались 44-летний Райан Смит и его 43-летняя супруга Лора Смит. В понедельник был найден и ребенок. Место указал подозреваемый после того, как сознался в преступлении.

Первоначально расследование велось в соответствии со статьей 116 УК Грузии о причинении смерти по неосторожности, но после получения данных медицинской экспертизы дело переквалифицировали в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

Ранее в понедельник глава районной администрации Душети Зураб Сехниашвили в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии рассказал, что преступник — молодой пастух. Он проводил до водопада семью Смитов, где между ними произошел конфликт, в результате которого молодой человек открыл стрельбу.