Мы в соц.сетях:
Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

 Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики
Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом
Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят обвинение в ближайшее время

 Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики

Новгородская область реализует 19 проектов цифровой экономики
Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом
18:21   9 Июля 2018
Весь мир

Захарова назвала отставку Джонсона признаком правительственного кризиса в кабинете Мэй

Захарова назвала отставку Джонсона признаком правительственного кризиса в кабинете Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, процитировала стихи - «не вынесла душа поэта…»

Свое мнение по поводу перемен в британском правительстве представитель МИД России высказала на своей странице в Facebook. В частности, она вспомнила лирический склад Бориса Джонсона и его любовь к русской литературе:

«Вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», - написала она, напомнив также: - «Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т.Мэй».

По мнению Захаровой, даже «король политической эксцентрики» не захотел оставаться в этой дырявой лодке, особенно после того, как в Эймсбери скончалась пострадавшая от отравления неизвестным веществом женщина. Так как, подчеркнула Захарова, российские граждане Сергей и Юлия Скрипали, отравленные в марте в Солсбери, это одно дело, а когда умирают британские подданные – это уже совсем другое дело, и перед своим народом придется отвечать.

В заключение своих рассуждений об отставке Бориса Джонсона, от которой стало известно ранее в понедельник, Захарова отметила, что не смотря на туман, который скрывает многое из происходящего на Даунинг-Стрит, контуры правительственного кризиса в Великобритании проступают все отчетливее.

 

Напомним: отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона стала второй мене чем за сутки, так как в воскресенье вечером стало известно о том, что свой пост покидает министр по вопросам Брексит Дэвид Дэвис.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #великобритания #политика #мид рф #мария захарова #весь мир #борис джонсон #мид великобритании #не вынесла душа поэта #дырявая лодка #правительственный кризис #кабинет мэй
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Израильские правозащитники обратились в суд с просьбой запретить экспорт оружия на Украину

Израильские правозащитники обратились в суд с просьбой запретить экспорт оружия на Украину

 Спасатели вывели седьмого школьника из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели вывели седьмого школьника из затопленной пещеры в Таиланде