Захарова назвала отставку Джонсона признаком правительственного кризиса в кабинете Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, процитировала стихи - «не вынесла душа поэта…»

Свое мнение по поводу перемен в британском правительстве представитель МИД России высказала на своей странице в Facebook. В частности, она вспомнила лирический склад Бориса Джонсона и его любовь к русской литературе:

«Вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», - написала она, напомнив также: - «Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т.Мэй».

По мнению Захаровой, даже «король политической эксцентрики» не захотел оставаться в этой дырявой лодке, особенно после того, как в Эймсбери скончалась пострадавшая от отравления неизвестным веществом женщина. Так как, подчеркнула Захарова, российские граждане Сергей и Юлия Скрипали, отравленные в марте в Солсбери, это одно дело, а когда умирают британские подданные – это уже совсем другое дело, и перед своим народом придется отвечать.

В заключение своих рассуждений об отставке Бориса Джонсона, от которой стало известно ранее в понедельник, Захарова отметила, что не смотря на туман, который скрывает многое из происходящего на Даунинг-Стрит, контуры правительственного кризиса в Великобритании проступают все отчетливее.

Напомним: отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона стала второй мене чем за сутки, так как в воскресенье вечером стало известно о том, что свой пост покидает министр по вопросам Брексит Дэвид Дэвис.