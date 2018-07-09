Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Купание на городском пляже Анапы было запрещено из-за слишком холодной воды в море, а в бухте Геленджика - из-за аварии на местных сетях.

Об этом в понедельник со солкой на местную службу спасения сообщает агентство ТАСС. При этом отмечается, что вода вдоль краснодарского побережья стала очень холодной из-за перетока туда воды из южной части Черного моря.

«Купание на всех пляжах (Анапы) запрещено, потому что очень холодная вода - от 14 до 20 градусов», - говорится в сообщении.

Как заверяют синоптики, в течение двух-трех дней, вода в Черном море вновь станет комфортной и купание будет разрешено.

В то же время сообщается, что купаться на всех пляжах в бухте Геленджика запрещено по другой причине. Там до сих пор не устранили последствия прорыва на сетях канализационно-насосной станции, которая произошла еще в пятницу 6 июля. В местном отделении Роспотребнадзора рекомендовали отдыхающим выбирать для купания пляжи за пределами города.