Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Результатом переговоров глав Украины, Евросовета и Еврокомиссии стало совместное выступление против строительства российского газопровода «Северный поток 2».

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На пресс-конференции после 20 саммита в Брюсселе украинский президент Петр Порошенко заявил, что сохраняет приверженность стратегическому партнерству с Европой в области энергетики. Он подчеркнул, что именно Украина является надежным партнером, который готов и будет поставлять в европейские страны необходимое количество газа.

После это лидер Украины отметил, что «Северный поток 2» «невозможен». Он призвал остановить реализацию данного проекта.

С ним согласился и председатель Евросовета Дональд Туск, который подтвердил слова Порошенко, назвав российский газопровод ошибкой. По его мнению «Северный поток 2» противоречит нацинтересам европейских стран. Также он анонсировал работу ЕК по созданию новых правил в сфере энергетики, которые запретят строительство трубопровода. Однако он признался, что проведение нового энергетического устава идет слишком медленно.

«ЕК просит мандат для применения правила ЕС к «Северному потоку 2». К сожалению, у некоторых государств-членов альянса абсолютно другой подход", — заключил Туск.

Глава ЕК Жан Клод Юнкер также поддержал инициативу Порошенко и Туска.