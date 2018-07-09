Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все туристы-участники чартерных программ «Натали Турс», которые отдыхали за границей, в минувшие выходные прибыли в Россию.

Соответствующее заявление сделал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Его слова приводит в понедельник РИА Новости.

«Это 500 с небольшим человек, вернулись они на его чартерах», — заявил Барзыкин.

Программы завершены полностью, туристы отдохнули, не прекращая свой отпуск. Таким образом, все обязательства туроператора были исполнены, заметил вице-президент РСТ.