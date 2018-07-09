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Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Украинский журналист рассказал соотечественникам о 400-летней войне с Россией

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 Трамп и Мэй встретятся 13 июля, несмотря на отставки министров — Белый дом

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18:11   9 Июля 2018
Россия

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все туристы-участники чартерных программ «Натали Турс», которые отдыхали за границей, в минувшие выходные прибыли в Россию.

Соответствующее заявление сделал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Его слова приводит в понедельник РИА Новости.

«Это 500 с небольшим человек, вернулись они на его чартерах», — заявил Барзыкин.

Программы завершены полностью, туристы отдохнули, не прекращая свой отпуск. Таким образом, все обязательства туроператора были исполнены, заметил вице-президент РСТ.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #туризм #общество #натали-турс
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