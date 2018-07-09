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 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

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17:32   9 Июля 2018
Весь мир

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост

Глава британского Министерства иностранных дел Борис Джонсон в понедельник подал в отставку, которую уже приняла премьер-министр страны Тереза Мэй.

Об этом говорится в сообщении, которое распространила канцелярия британского премьер-министра. В заявлении канцелярии, в частности, говорится:

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку главы МИД Бориса Джонсона с этого поста».

Напомним: ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в Великобритании свой пост покинул министр по вопросам Brexit - Дэвид Дэвис, а в понедельник в первой половине дня сообщалось, что Тереза Мэй уже назначила на этот пост Доминика Рааба ранее занимавшего пост заместителя министра по делам регионов.

Таким образом, отставка Бориса Джонсона стала второй менее чем за стуки, и кабинет Терезы Мэй потерял двух рьяных сторонников выхода Великобритании из Европейского союза.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост

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Автор: Александр Люблинский
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