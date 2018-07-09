Мы в соц.сетях:
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
17:29   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса

Писатель и заместитель командира батальона полка спецназначения ВС ДНР рассказал ИА «ПС» почему покидает военную службу. Он продолжит работать в республике, но где именно – секрет.

Захар Прилепин оставит или уже оставил пост заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» писатель заверил, что его ждут иные «разнообразные задачи», но подробностей не сообщил.

- Почему покидаете свой пост?

- Потому что есть ряд задач, которые трудно совмещаются с сепаратисткой деятельностью и республика ставит передо мной более широкий спектр задач. И направляет меня в другие места для привлечения других ресурсов.

-Что за задачи? Чем вы планируете заниматься дальше?

- Давайте я не буду вас погружать в разнообразные внутриполитические и внутрикультурные детали. Это разнообразные проекты и политико-культурное лоббирование.

- Что больше всего запомнилось за два года в батальоне?

- Какой-то конкретный случай рассказать? Нет, не буду ничего рассказывать! Слишком пафосно будет. Запомнились самые лучшие люди в жизни, как говорил Хемингуэй, встречаются на войне. Запомнилась огромная, непрестанная и крайне увлекательная двухлетняя жизнь среди людей, которые решают реальные проблемы, а не иллюзорные.

В июле 2016 года Прилепин приступил к работе по формированию 16-го батальона спецназа ДНР. В феврале 2017 года он сообщил, что минувшей осенью получил звание майора ДНР. В том же месяце Служба безопасности Украины завела на Прилепина уголовное дело об участии в террористической деятельности и финансировании терроризма.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Глухова
#донбасс #украина #всу #днр #прилепин #захар прилепин
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни