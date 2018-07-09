Прилепин уходит, но не из Донбасса

Писатель и заместитель командира батальона полка спецназначения ВС ДНР рассказал ИА «ПС» почему покидает военную службу. Он продолжит работать в республике, но где именно – секрет.

Захар Прилепин оставит или уже оставил пост заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» писатель заверил, что его ждут иные «разнообразные задачи», но подробностей не сообщил.

- Почему покидаете свой пост?

- Потому что есть ряд задач, которые трудно совмещаются с сепаратисткой деятельностью и республика ставит передо мной более широкий спектр задач. И направляет меня в другие места для привлечения других ресурсов.

-Что за задачи? Чем вы планируете заниматься дальше?

- Давайте я не буду вас погружать в разнообразные внутриполитические и внутрикультурные детали. Это разнообразные проекты и политико-культурное лоббирование.

- Что больше всего запомнилось за два года в батальоне?

- Какой-то конкретный случай рассказать? Нет, не буду ничего рассказывать! Слишком пафосно будет. Запомнились самые лучшие люди в жизни, как говорил Хемингуэй, встречаются на войне. Запомнилась огромная, непрестанная и крайне увлекательная двухлетняя жизнь среди людей, которые решают реальные проблемы, а не иллюзорные.

В июле 2016 года Прилепин приступил к работе по формированию 16-го батальона спецназа ДНР. В феврале 2017 года он сообщил, что минувшей осенью получил звание майора ДНР. В том же месяце Служба безопасности Украины завела на Прилепина уголовное дело об участии в террористической деятельности и финансировании терроризма.