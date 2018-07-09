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17:19   9 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Спасательная операция в Таиланде приостановлена до вторника

СМИ: Спасательная операция в Таиланде приостановлена до вторника

На севере Таиланда спасатели на время приостановили операцию по эвакуации детей из затопленной пещеры Кхао Луанг.

Об этом в понедельник сообщают местные СМИ, отмечая, что в пещере, из которой уже удалось вывести восьмерых ребят, до сих пор остаются еще четыре подростка и их 25-летрний тренер. Их планируется вывести из пещеры на третьем этапе спасательной операции – во вторник.

Ожидается, что в понедельник вечером экс-губернатор провинции Чианграй, который руководит спасательной операцией, даст пресс-конференцию. На которой расскажет, как планируется вызволить из затопленной пещеры оставшихся там людей.

Напомним: группа из 13 человек: 12 школьников – членов подростковой футбольной команды «лесные вепри» и их тренера – пропала 23 июня. Их вещи были найдены у входа в пещеру Кхао Луанг сотрудниками национального парка. Пещера протяженностью около десяти километров оказалась затоплена в результате неожиданного наводнения, вызванного сильным ливнем.

СМИ: Спасательная операция в Таиланде приостановлена до вторника

Школьников искали в пещере на протяжении десяти дней, пока наконец не обнаружили их в одном из залов пещеры. От выхода истощенных подростков отделяли несколько километров полностью затопленных коридоров пещеры. С воскресенья 7 июля проводится операция по их вызволению из ловушки, которую проводят профессиональные дайверы.

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Автор: Александр Люблинский
#дети #происшествия #школьники #чп #общество #весь мир #таиланд #спасение #пещера #спасательная операция #кхао луанг
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